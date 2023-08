Calciomercato | Napoli Dalla Spagna ' Accordo con Celta per Gabri Veiga'

(Di lunedì 14 agosto 2023) Agli spagnoli 36 - 37 milioni più 5 di bonus e il 10% in caso di rivendita MADRID () - Ore decisive per il passaggio didalVigo al. Secondo gli spagnoli di "Relevo", le ...

...rimanentiNdoye firma con il Bologna: tutte le ufficialità Ufficiale Ndoye al Bologna dal Basilea. Doppio colpo Genoa: ecco De Winter e Messias. Emil Audero all'Inter, Cajuste alDopo essersi visto rifiutare una prima proposta da 30 milioni di euro - 10 in meno rispetto a quanto previsto dalla clausola rescissoria - ilsi assicurerà il 21enne centrocampista spagnolo ...Ildovrebbe incassare circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che nello scacchiere dell'allenatore Rudi Garcia dovrebbe essere sostituito da Gabri Veiga, 21enne ...

Agli spagnoli 36-37 milioni più 5 di bonus e il 10% in caso di rivendita MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Ore decisive per il passaggio di Gabri ...L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, chiede fantasia sulla trequarti: pronte nuove soluzioni sul calciomercato estivo per sostituire Piotr Zielinski ...