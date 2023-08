Calciomercato Milan – Il PSG apre alla cessione in prestito di Ekitike

Commenta per primo Non solo Armando Broja. Ilha ripreso i contatti con il PSG per Hugo Ekitke . Furlani ha ripreso i discorsi in essere con la dirigenza parigina.Minusvalenza evitata (visti i 35 milioni spesi solo la scorsa estate e il peso residuo a bilancio) per ile nuova occasione per De Ketelaere. VISITE MEDICHE, POI FIRMA - I due club hanno ...Assopiti da un mercato con trattative che si trascinano da mesi (Vlahovic - Lukaku, ricerca del centravanti per, Inter e Roma), gli appassionati si sono improvvisamente ridestati dal torpore ...

RMC Sport - Milan, Everton e Eintracht Francoforte interessate a Hugo Ekitike Milan News

La parabola della Pro League saudita somiglia tanto all'età dell'oro della Serie A, quando tutti i migliori campioni al mondo giocavano nei nostri stadi. Gli errori di allora sono gli stessi fatti ogg ...Il giornalista Luca Calamai ha anche criticato Roberto Mancini per la scelta di dimettersi da ct della Nazionale ...