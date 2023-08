Calciomercato Milan – Attaccante | piace molto Ekitike | la situazione

Le ultime diin Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter,e di tutte le altre: le trattative di lunedì 14 agostoL'attenzione è tutta sulle dimissioni improvvise di Roberto Mancini da ct ...... grandi talent scout, decani del. Guido Angelozzi, plenipotenziario direttore dell'area tecnica del Frosinone, come Adriano Galliani, ad del Monza e prima del. Hanno in comune un ......centrale in uscita dalla Juventus (LaPresse) -.itProprio nelle ultime ore era quindi saltata fuori una clamorosa opzione di mercato che aveva visto protagonista l'ex Bari e...

Dalla Turchia - Il Fenerbahce insiste per Krunic: i dettagli dell'offerta al Milan Milan News

e la trentatreesima (Milan-Inter e Roma Bologna). Inter-Lecce: la situazione in casa Inter è ancora molto incerta sul fronte portieri, questo articolo poi sarà sicuramente aggiornato in base agli ...Quale sarà l'incontro che andrà a fare calare il sipario sulla prima giornata della Serie A 2023-2024 Il massimo campionato italiano di calcio tornerà in scena nel weekend del 19-20 e 21 agosto e, pr ...