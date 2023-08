Calciomercato Milan – Altro affare con il Chelsea | sul tavolo c’è Broja

(Di lunedì 14 agosto 2023) Come riportato da Nicolò Schira, ilsarebbe interessato ad Armando, attaccante in uscita dal

Commenta per primo Jordan Veretout ha voluto mettere a tacere le voci di mercato che volevano il centrocampista tra gli obiettivi delin caso di partenza di Rade Krunic . L'ex Roma e Fiorentina, attualmente al Marsiglia , ha ribadito in conferenza stampa il suo amore per il club francese: ' Sono molto felice di essere all'OM, ...Commenta per primo Ilsta facendo le sue valutazioni sul futuro di Lorenzo Colombo . Il giovane centravanti piace a Cagliari e Genoa e, se lasciasse Milano, il club rossonero dovrebbe necessariamente virare su un ...... autentica fabbrica di talenti, Ma chi può rimpiangere di non aver affondato il colpo quando c'era da scommetterci è il: nel 2020 l'area scouting lo aveva segnalato, ma la dirigenza guidata da ...

Calciomercato Milan, Colombo porta il vice Giroud: doppio intrigo per Pioli Footballnews24.it

La parabola della Pro League saudita somiglia tanto all'età dell'oro della Serie A, quando tutti i migliori campioni al mondo giocavano nei nostri stadi. Gli errori di allora sono gli stessi fatti ogg ...