«CalcioMercato-L' Originale» torna stasera su Sky Sport e dal 21 Agosto visita il Trentino

Da lunedì 14 agosto riparte l'appuntamento più atteso dell'estate di Sky Sport , "" L'" , il programma condotto da Alessandro Bonan , con Gianluca Di Marzio e Fayna . Tutte le ...Cantona ospite al Festival del cinema di Cannes -.itPubblicità di Eric CantonaLa sua ... La nota catena di abbigliamento sportivo a fine anni '90 fece realizzare uno spot molto...Iniesta in unscatto ai tempi del Barcellona -.itDella coppia invece sui social si sa qualcosa di più, dato che Andrés - come la moglie Anna - pubblica diversi contenuti sul ...

Ritorna stasera 'Calciomercato-L'Originale': ospite Retegui. Dal 21 agosto tappa a Pinzolo Sky Sport

Da stasera e fino al 1° settembre, torna l'appuntamento con l'Originale - dal lunedì al venerdì alle ore 23- su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (in replica a mezzanotte su Sky Spo ...Tutta la giornata di calciomercato di lunedì 14 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui principal ...