Calciomercato Juve | Chiesa al Psg | il clamoroso flirt che potrebbe accontentare tutti

, mancano 50 milioni di euro. Ecco, dunque, rivelata l'importanza del lavoro di "epurazione" condotto specialmente in questi ultimi giorni da Cristiano Giuntoli , con la definizione di cessioni e ...E la... 15:29 Gabri Veiga al Napoli, ci siamo 14:50 Inter, visite mediche per Carlos Augusto 14:19 Lazio, Maximiano all'Almeria. Accordo con Ronnow 10:50 Al Hilal accordo con il Psg per Neymar ...La società però, che ha speso 22 milioni per riscattarlo dalla, non vuole perderci per cui non accetta formule di prestiti con diritto di riscatto. Rspedita al mittente l'offerta dell' Inter, ...

Juve, poker per il centrocampo: Giuntoli vende e poi ne prende uno Calciomercato.com

In questa sessione di mercato il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato alla Juventus, ma adesso il giocatore ex Roma sembra ad un passo dall'Aston Villa. Stando a quanto ...Gianluca Di Marzio, tramite Twitter, ha comunicato che domani Enzo Barrenechea sarà a Frosinone: "#Calciomercato |@Frosinone1928, domani Enzo #Barrenechea arriverà a Frosinone.