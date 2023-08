Calciomercato Inter | in arrivo Carlos Augusto dal Monza | Gosens verso l’Union Berlino

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 14 agosto 2023) É stata una sessione didi duro lavoro per Marotta e Ausilio, che hanno apportato diversi cambiamenti nella rosa a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi. Il reparto portieri è stato rivoluzionato pero e in tutte le zone del campo ci sono stati innesti e altrettante perdite. L’infatti ha dovuto fronteggiare le pesanti partenze di giocatori dal calibro di Onana, Skriniar, Brozovic Lukaku e, l’ultimo in ordine temporale, ed è stata costretta a trovare dei sostituti al più presto. RobinDopo solamente una stagione e mezza con la maglia nerazzurra, anche Robinsembrerebbe vicino ad andare via da Milano e dall’Italia. Il tedesco non è mai riuscito a lasciare il segno nell’ed ora potrebbe far ritorno in ...