Calciomercato | gli affari del giorno | Arnautovic è dell’Inter | Juve su Berardi e Carnesecchi

Leggi su notizie

(Di lunedì 14 agosto 2023) Rivivi con noi le trattative e le ufficialità didelle squadre di Serie A di lunedì 14 agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Nuova settimana die siamo ormai entrati negli ultimi 15 giorni di questa sessione estiva. Sono molte le trattative in via di definizione. Le trattative in diretta del 14 agosto – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.