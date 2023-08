Una vittoria dei padroni di casa più il segno2.5 (meno di tre gol nei novanta minuti) vale per Gazzabet 3.52 contro il 3.45 di Goldbet. Si sale a 3.55 su Snai e a 3.58 su Novibet. Leggi i ..."Giocare con gliper il minutaggio è la mission di molte società, che altrimenti farebbero fatica a sostenersi. Non entro in merito alla scelta della nuova proprietà del Rimini sull'ottica di ...... con tanto di ringraziamenti al presidente federale Gravina, che solo nove giorni fa lo aveva investito di pieni poteri per quel che riguardava anche le nazionali20 e21. In un'...

Calcio: Under passa dal Marsiglia al Fenerbahce, alla Roma 3 milioni La Gazzetta del Mezzogiorno

Istanbul, 14 ago. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Cengiz Under è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L’attaccante turco arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia per 15 milioni di euro, firm ...Un giovane talento in forza al Ragusa calcio. E’ il classe 2005 Antonio Guerriero, originario di Augusta, mezz’ala di cui si dice un gran bene. Proveniente dal Real Siracusa, con cui ha giocato nella ...