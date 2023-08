Calcio | Premier League | ufficiale il passaggio di Ward-Prowse dal Southampton al West Ham

Ma dopo questa partita ci potrebbero essere anche novità di mercato in casa Galatasary: Zaniolo, infatti, è corteggiatissimo inLeague dove soprattutto l'Aston Villa sta spingendo su questa ...Parlando in conferenza stampa in vista della gara odierna dei Red Devils inLeague contro il Wolverhampton, il tecnico ha spiegato la sua posizione nei confronti del centrale inglese: "Ha la ...La scelta del tecnico jesino al termine di un quinquennio che, per diversi aspetti, ricalca quello di unnel corso di una ...

Londra, 14 ago. – (Adnkronos) – Il West Ham rinforza il centrocampo con James Ward-Prowse. Il 29enne inglese arriva a titolo definitivo dal Southampton per circa 35 milioni di euro e indosserà la ...(Adnkronos) - Domenico Berardi per la Juventus. Le ultime news di calciomercato ruotano attorno ai rumors che accostano il 29enne esterno del Sassuolo alla società bianconera. Berardi, nato e cresciut ...