Calcio | Neymar a un passo dall' Al Hilal | visite mediche forse già oggi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Parigi, 14 ago. - (Adnkronos) - Siamo alle strette finali per il trasferimento in Arabia Saudita di. Come riportato'Equipé, infatti, il Psg e l'Al-hanno raggiunto l'intesa per il passaggio del campione brasiliano nella Saudi League: accordo da 90 milioni di euro complessivi (dovrebbero essere 80 milioni più 10 di bonus). La trattativa, già bene impostata, ha subito l'accelerata decisiva nella notte, conche già in giornata potrebbe sostenere lecon l'Al-. Di fatto mancava solo l'accordo tra i due club, visto cheaveva già accettato la proposta contrattuale presentata'Al-che per convincerlo gli ha offerto un contratto biennale da 80 milioni di euro netti a ...

A meno che la situazione non cambi nelle ultime ore, già oggi l'asso verdeoro dovrebbe svolgere le visite mediche per il nuovo club, che avrebbe offerto aben 160 milioni di euro per due ...sarà la nuova stella deldell'Arabia Saudita. Lo riporta 'L'Equipe', precisando che dopo aver raggiunto l'accordo col giocatore brasiliano, l'Al Hilal ha trovato l'intesa anche col PSG. ...Oppure fa pensare alla Saudi League dove a far compagnia a CR7 sono arrivati, Benzema, Kessie e Koulibaly. Ma ilè solo la punta dell'iceberg di una strategia che parte da lontano e che ...

Parigi, 14 ago. - (Adnkronos) - Siamo alle strette finali per il trasferimento in Arabia Saudita di Neymar. Come riportato dall’Equipé, infatti, il Psg e l’Al-Hilal hanno raggiunto l’intesa per il pas ...Dovrebbe partire già oggi per l'Arabia Saudita e sottoporsi domani alle visite mediche con l'Al Hilal il brasiliano Neymar. (ANSA) ...