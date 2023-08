Calcio | Lazio | Maximiano ceduto all' Almeria | ora l' obiettivo è Ronnow dell' Union Berlino

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Dopo aver trovato l'accordo con l'per la cessione diil nome scelto dallaper la porta è quello di Frederik. Laha già l'accordo con il 31enne estremo difensore che è in scadenza nel 2024 e non vuole rinnovare. Per il danese i biancocelesti hanno pronto un triennale. Adesso i biancocelesti devono impostare la trattativa con il club tedesco.

... a differenza ad esempio della stessa Juventus, e sarebbe pronta a offrire a Bonucci un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione, Più remota infine l'ipotesi di un trasferimento alla, ...ROMA - Sorride Maurizio Sarri dopo l'amichevole della suacontro il Latina , con vittoria convincente dei biancocelesti. Tra le prestazioni da segnalare c'è quella di Kamada , lanciato dal primo minuto e che ha risposto subito con un gol . Segnali ...Et voilà, la nuovas'è fatta ammirare per la prima volta a Latina. Vicino casa e vicina al campionato. Meno imballata nelle gambe (ha influito il valore dell'avversaria), più profonda in panchina, aspettando gli ...

Modifiche sostanziali al regolamento 2023/2024 del campionato Promozione. Cinque squadre al via del campionato per girone e cambiano le retrocessioni ...Il giapponese, arrivato a parametro zero, porta classe, colpi e anche esperienza ai biancocelesti: i dettagli sulla reazione del tecnico ...