Calcio | Inter | visite mediche per Carlos Augusto

(Di lunedì 14 agosto 2023)è pronto a diventare un giocatore dell'. L'esterno infatti ha svolto in giornata ledi rito prima recarsi nel pomeriggio nella sede del club per firmare il contratto ...

Carlos Augusto è pronto a diventare un giocatore dell'. L'esterno infatti ha svolto in giornata le visite mediche di rito prima recarsi nel pomeriggio nella sede del club per firmare il contratto che lo renderà un calciatore nerazzurro. Il giocatore ...Mg Monza 14/05/2023 - campionato diserie A / Monza - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image ... L'ex Juve,e Tottenham ha compreso la precedenza data a Spalletti. Ha comunque dato la propria ...... allenatore del Monza , ha parlato in conferenza stampa di Carlos Augusto promesso sposo dell'... Da allenatore sono dispiaciuto perché perdo 12 gol , ma questo è il. La società ha fatto ...

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Carlos Augusto è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno infatti ha svolto in giornata le visite mediche ...Milano, 14 ago. – (Adnkronos) – Carlos Augusto prenderà il posto sulla fascia sinistra dell’Inter del partente Robin Gosens, passato all’Union Berlino. L’affare con il Monza è stato definito nei giorn ...