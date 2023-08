Calcio | Gabri Veiga al Napoli per 36 mln più bonus | secondo gli spagnoli accordo fatto | Stanno limando i dettagli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ore decisive per il passaggio didal Celta Vigo alglidi “Relevo”, le due società avrebbero già raggiunto une resterebbero solo gli ultimida limare, col calciatore che nei prossimi giorni volerà in Italia per le visite mediche di rito e la firma. Dopo essersi visto rifiutare una prima proposta da 30 milioni di euro – 10 in meno rispetto a quanto previsto dalla clausola rescissoria – ilsi assicurerà il 21enne centrocampista spagnolo per una cifra di circa 36-37 milioni più 5 di, col Celta che si garantirebbe anche il 10% su un’eventuale rivendita. Per il giocatore, col quale l’intesa sarebbe stata già raggiunta da tempo, è invece pronto un quinquennale. L'articolo ...