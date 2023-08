Caicedo è un giocatore del Chelsea | l’annuncio ufficiale del club

(Di lunedì 14 agosto 2023) Moisesè un nuovodel, come annunciato dallondinese sui propri canali ufficiali Moisesè stato annunciato dal, che ne ha così confermato l’acquisto. IL COMUNICATO – Ilè lieto di annunciare la firma del nazionale ecuadoriano Moises. Il 21enne centrocampista ha firmato un contratto di otto anni allo Stamford Bridge, con un’opzione per ilper un altro anno, e si unisce al Brighton e all’Hove Albion, squadra della Premier League.

Commenta per primo Ora è ufficiale. Moisesè un nuovodel Chelsea. Dopo una lunga sfida contro il Liverpool, l'ecuadoriano ha fatto rispettare la parola data ai Blues e si è unito al club londinese. Dopo aver sostenuto le ...RECORD -diventa ilpiù pagato nella storia della ricca Premier League . È servito un rilancio del club di Boehly di 5 milioni rispetto ai 128 che avevano offerto i Reds e a cui il ...... che pagherà la cifra monstre di 133 milioni di euro per il ventunenne equadoregno, che diventerà dunque ilpiù pagato nella storia della Premier League.sarebbe dunque atteso per ...

Alla fine ha vinto Caicedo: al Chelsea a peso d'oro, 133 milioni. Liverpool beffato La Gazzetta dello Sport

Il Chelsea ha annunciato l'acquisto di Moises Caicedo, che ora è ufficialmente un nuovo giocatore dei Blues. Il centrocampista classe 2001 si è legato al club londinese per 8 anni con opzione per un ...Ora è ufficiale. Moises Caicedo è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo una lunga sfida contro il Liverpool, l’ecuadoriano ha fatto rispettare la parola data ai Blues e si è unito al club londinese. Do ...