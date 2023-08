Caicedo al Chelsea è la cessione più costosa della storia della Premier League

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 agosto 2023)è diventato il giocatore più costoso. Lascia il Brighton di De Zerbi per andare a giocare al, club che lo ha acquisito per la bellezza di 133 milioni di sterline. Supera così il valore che aveva raggiunto Declan Rice, che era stato acquistato di recente dall’Arsenal, dopo che i Gunners avevano versato 116 milioni di sterline nelle casse degli Hammers. Il, inoltre, ha battuto la concorrenza del Liverpool, un altro grande club che lavorava per cercare di arrivare a. Nonostante anche i reds fossero disposti ad arrivare alla stessa cifra del, il numero 25 del Brighton ha fatto la sua scelta. Fabrizio Romano riporta ...