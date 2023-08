Cadiz-Alaves lunedì 14 agosto 2023 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Sfida salvezza al Nuevo Mirandilla

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’inferno della Segunda è durato poco per l’: grazie ai play-off, infatti, la squadra basca è riuscita a risalire immediatamente in Primera Division, riconquistando subito quanto perduto 12 mesi prima. Rispetto alla squadra di due stagioni fa, le facce nuove sono tante: l’allenatore è Luis Garcia e l’obiettivo è ovviamente quello di centrare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Guarda arrivi e partenze ufficiali del mercato estivo delle squadre. Contenuti top media Kai Havertz passato all'Arsenal dal Chelsea Arsenal FC via Getty Images Corpo articolo Le squadre della fase a ...1 - 1 è anche il punteggio della sfida trae Real Madrid , col punteggio ininfluente dato che le Merengues sono già campioni, mentre i padroni di casa lotteranno fino alla fine per la salvezza. ...Guarda arrivi e partenze ufficiali del mercato estivo delle squadre. Contenuti top media Kai Havertz passato all'Arsenal dal Chelsea Arsenal FC via Getty Images Corpo articolo Le squadre della fase a ...

Diretta Cádiz - Alaves La Liga 2023 la Repubblica

Gorosabel, Rafa Marín y Ander Guevara forman parte de una alineación que apuesta por un 5-3-2 con Rioja y Miguel de la Fuente en punta ...El Alavés visita al Cádiz en el primer encuentro de la temporada. Los de García Plaza buscarán su primer triunfo en el Nuevo Mirandilla. El Alavés afronta su primer partido en Primera ante el Cádiz, ...