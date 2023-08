Buon compleanno a… Giorgio Chiellini

(Di lunedì 14 agosto 2023) Oggicompie 39 anni e da un anno non è più nel calcio italiano bensì nella MLS coi Los Angeles FC Oggicompie 39 anni. Da un anno non è più nel calcio italiano e pensando un po’ a ciò che ha fatto la Juventus senza di lui è difficile non essere d’accordo con quel che disse uno dei suoi massimi estimatori, Moreno Torricelli, probabilmente perché si rispecchiava in quella capacità di mettere tutto se stesso nel rettangolo verde: «Sicuramente l’addio diè pesante anche perché chiude un’ epoca e chiude probabilmente la tradizione di quei marcatori molto molto duri». In altri termini, il difensore vecchia maniera riadattato alle esigenze e – soprattutto – alle competenze richieste dal calcio contemporaneo, dove bisogna saper mantenere l’istinto e la tecnica del ...

Facciamo oggi gli auguri dialla neo - cinquantasettenne Halle Berry , attrice che ha scritto una pagina molto importante di storia del cinema in quanto prima e donna di colore a vincere l'Oscar come miglior ...Leggi anche ›Margot Robbie, style icon australiana specializzata in crop top Dove l'abbiamo visto A camicia, con le scapole a vista, oppure a righe mariniére, o ancora a tinta ...Oggi 13 agosto 2023 Domenico Dolce, stilista e fondatore insieme a Stefano Gabbana dell'omonimo marchio Dolce & Gabbana, compie 65 anni. Unspeciale per lo stilista siciliano, che insieme al socio può vantare una carriera costellata di successi e riconoscimenti, tanto da essere considerato uno dei nomi di punta del fashion ...

Buon compleanno Domenico Dolce, il nome del Made in Italy nel mondo la Repubblica

Sul proprio account "Instagram", la Juventus fa gli auguri a Giorgio Chiellini, ex difensore e capitano del club bianconero, adesso in forza ai Los Angeles FC, che compie oggi 39 ...Buon Ferragosto 2023 a tutti! Ma credete davvero di potervela cavare con una frase così Ovviamente no: in tempi in cui si fa a gara per mostrare sui social network le foto e le frasi più belle e d’ef ...