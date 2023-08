Buccino | Lucia Gangale al ‘Memoria Piero Di Vona’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minuti«Nella mia vita ho avuto due grandi Maestri: Giovanni Fuccio, per il giornalismo. EDi Vona, per la filosofia». Queste le parole della giornalista sannita, invitata a partecipare come relatrice al prestigioso MemorialDi Vona, che si è svolto nel bellissimo comune di, in provincia di Salerno.Di Vona, tra i massimi esperti al mondo del pensiero di Baruch Spinoza e della Scolastica, è tra i maggiori filosofi dell’età contemporanea. Ha insegnato nelle Università di Palermo e di Napoli.è stata personalmente invitata dal dott. Angelo Imbrenda, presidente dell’Associazione Buccinesi nel mondo e direttore del periodico locale “La voce di”, a portare un ...