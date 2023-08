Borsa | Europa cauta con timori su immobiliare Cina A Milano rifiatano le banche

Lieve aumento per laMilanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,23% a 28.340 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All - Share procede a piccoli passi, avanzando a 30.356 punti. Senza ...+5,5% Philips e - 0,3% Exor dopo operazione da 2,6 mld . Avvio di settimana debole per le piazze del Vecchio Continente, mentre le turbolenze nel settore immobiliare in Cina spingono a ribasso i ...Tornando all', è in leggero rialzo il FTSE MIB di Piazza Affari, mentre uotano attorno alla ... Tokyo chiude a - 1,3%, in rosso gli altri indici asiatici Chiusura in rosso per ladi Tokyo ...

Piazza Affari in cauto rialzo con resto d'Europa Borsa Italiana

+5,5% Philips e -0,3% Exor dopo operazione da 2,6 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - Avvio di settimana debole per le piazze del Vecchio Continente, mentre le turbolenze nel settor ...Avvio debole per le Borse europee in scia con i mercati asiatici che risentono di turbolenze del settore immobiliare. I mercati, complice anche il clima da metà agosto, cercano spunti in vista della r ...