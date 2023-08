(Di lunedì 14 agosto 2023) Tiene banco il futuro di Leonardo. Il centrale difensivo è ormai fuori dal progetto bianconero , con il futuro che potrebbe essere ancora in Italia, così come all'estero.

Tiene banco il futuro di Leonardo. Il centrale difensivo è ormai fuori dal progetto bianconero , con il futuro che potrebbe essere ancora in Italia, così come all'estero.Fiorentina:la pistasi difende dalle accuse sul caso Mancini . Amrabat nel mirino della Juventus . Baldanzi, Fausto Vera e Nico Domingue: chi avanza . Fiorentina:la ...... caldissime per la Figc: arrivano le parole di Mancini dopo le dimissioni e intantola ... Dimissioni Mancini, le parole divia socialE dopo Roberto Mancini, anche Leonardoha ...

Bonucci, spunta l'Union Berlino ma la Lazio resta un'ipotesi concreta Corriere dello Sport

Quale sarà il futuro di Leonardo Bonucci, il difensore sta valutando come proseguire la sua carriera. Allegri ha già fatto sapere di non volerlo più in rosa. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ...Da super ct dell’Italia, appena eletto coordinatore delle Under 21 e 20, a re nudo. Così si sentiva Mancini una settimana fa, tormentato dalle incertezze, non solo orfano del suo amico Vialli, ancora ...