Bonucci apre al trasferimento in Germania | contatti con l’Union Berlino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 agosto 2023) Leonardoè sempre più lontano dalla Juventus. Il club non ha alcune intenzione di reintegrarlo in rosa, per i dirigenti e per Max Allegri la sua esperienza in bianconero è finita l’anno scorso. Forsa anche prima, ma Giuntoli ha reso esecutivo quello che già era nell’aria. Così il difensore della nazionale, orfana da pochissimo di Mancini, inizia valutare le alternative dopo aver provato anche le vie legali. Ieri si parlava di un incontro con Pradè a Forte dei Marmi. Tutto casuale secondo quanto dichiarato dal ds fiorentino. Difficile però pensare che non si sia accennato ad un suo arrivo alla corte di Italiano, una volta che i due si sono trovati faccia a faccia. La flebile voce di mercato è sparita nel giro di un pomeriggio, sostituita da una più concreta che porterebbeal. Il difensore ...