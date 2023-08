Bonaccini all' attacco contro il governo e la destra Per riprendersi il Pd

(Di lunedì 14 agosto 2023) Al Partito Democratico ad aprile dev’essere girata la mail del personale che, come in tutte le aziende, chiedeva ai dipendenti di stilare il «piano ferie». È evidente che le due settimane centrali d’agosto, quelle più o meno amate, sono state prese dal Segretario che ha fatto valere i gradi lasciando così la nave del Pd al suo vice,. Dopo giorni, settimane, anzi mesi di mezzo silenzio e semi anonimato infatti ormai non c’è giorno che il governatore dell’Emilia Romagna non lanci un siluroilMeloni o qualcuno dei suoi conquistandosi quella visibilità che sembrava sparita dopo la sconfitta nella lotta per la segreteria dem con Elly Schlein. Il taccuino racconta, nell’ordine, unall’esecutivo sugli stanziamenti per la regione colpita dalla devastante alluvione dello scorso maggio: «I soldi ...

