Bombette pugliesi Meloni | Sulle banche ho deciso io | è un messaggio da Stato giusto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 agosto 2023) Giornate di vacanze, ma non di tregua politica per la premier. "Tajani? Serviva riserbo". Poi attacca le opposizioni sul salario minimo, la Cgil sullo sciopero e Bonaccini sulla ricostruzione in Romagna. Smentisce i sindaci sul Pnrr, nega l'ipotesi di rimpasto di governo e confida nella ripresa: "Non sarà un autunno caldo"