Bombardieri russi intercettati sopra la Danimarca | l' Olanda schiera gli F-16

🔊 Ascolta l'articolo Interdizione da Parte della Raf Jet militari dell'aeronautica militare britannica, hanno effettuato un'intercettazione di duedi pattugliamento marittimo a lungo raggio. L'evento si è verificato a nord delle isole Shetland, in Scozia. Ministero della Difesa Britannico Il ministero della Difesa britannico ha ......nel comunicato in cui viene sottolineato come le incursioni o avvicinamenti di aereiallo spazio europeo siano situazione che si verifica con regolarità. L'avvistamento dei duedell'...Jet militari della Raf, l'aeronautica militare britannica, hanno intercettato duedi pattugliamento marittimo a lungo raggio a nord delle isole Shetland, in Scozia. Lo rende noto il ministero della Difesa britannico. Gli aerei sono "pronti a contrastare qualsiasi ...

Sempre stamani un Mig-29 ha fatto cambiare rotta a un ricognitore norvegese troppo vicino ai cieli russi. Decollo immediato anche per gli Eurofighter italiani per un velivolo che aveva perso contatto ...Brividi di guerra nei cieli della Scozia. Gli effetti della guerra in Ucraina, infatti, si fanno sentire anche nel cuore dell'Europa del nord.