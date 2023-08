Bombardieri russi intercettati in Scozia da jet britannici Intanto il rublo crolla al livello più basso su euro e dollaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il Guardian rivela che aerei da combattimentoTyphoon, hanno intercettato oggi, 14 agosto 2023, dueda pattugliamento marittimonello spazio aereo internazionale a nord della, all'interno dell'area di polizia aerea settentrionale della Nato. Poco prima gli stessi aerei avevano posto in allerta gli intercettori olandesi

