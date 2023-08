Bolzano | 21enne uccisa a coltellate Lei aveva denunciato il suo ex compagno

(Di lunedì 14 agosto 2023) Celine Frei Matzhol, la ventunenne altoatesina trovata morta a casa del suo ex fidanzato, a giugno loai carabinieri per reati legati al codice rosso. Era infatti spaventata dai comportamenti violenti del 28enne Omer Cim, accusato del suo omicidio. «Tutti sapevamo che Celine veniva maltrattata dal. Lui era violento, alzava spesso le mani, e se la gente mormora qualcosa di vero ci sarà», dice Dunja Tassiello, assessora del Comune di Silandro dove viveva la giovane. Non solo, nelle ultime ore è anche emerso che lei – nei prossimi giorni – avrebbe voluto fare una colazione con gli amici per “festeggiare” la fine della loro relazione. Lui, invece, una settimana fa si sarebbe fatto licenziare dall’hotel in cui lavorava e avrebbe iniziato a pedinarla. Tanti, quindi, i nuovi dettagli sul femminicidio della ...

Celine Frei Matzohl, la giovane trovata morta ieri a Silandro aveva sporto denuncia nei confronti dell'ex, Omer Cim, uomo 28enne proprietario dell'appartamento dove è stato rinvenuto il corpo della donna.

