Bologna-Milan | Serie A | quando si gioca? Data | calendario | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) Quale sarà l’incontro che andrà a fare calare il sipario sulla prima giornata dellaA 2023-2024? Il massimo campionato italiano di calcio tornerà in scena nel weekend del 19-20 e 21 agosto e, proprio nella giornata di lunedì, vedremo un interessantissimoalle ore 20.45. I padroni di casa, allenati da mister Thiago Motta, cercheranno di difendere il fortino dello stadio Renato Dall’Ara, per iniziare nel migliore dei modi una stagione che si annuncia quanto mai importante. Dopo un campionato di ottimo livello dasono stati affidati al tecnico italo-brasiliano, i felsinei sapranno confermarsi? Dall’altra parte, invece, attenzione al nuovodi mister Stefano Pioli. In sede di sessione di calciomercato estivo, infatti, i rossoneri hanno cambiato davvero tantissimo. Dopo la ...

...in Olanda e venduto a 27 milioni all'Inter (2022) - Conti cresciuto nell'Atalanta venduto al...e venduto per 19 milioni alla Juve ( 2017) - Barrow cresciuto nell'Atalanta e venduto alper ...Gran finale lunedì 21 con due partite molto attese dalle tifoserie: Torino Cagliari (18.39) e serata al Renato Dall'Ara con(20.45). ULTIMI TEST IN COPPA E TV La Coppa Italia è ...Commenta per primo Nicolas Dominguez potrebbe salutare presto il. Secondo il Corriere di, sul centrocampista argentino, che piace al, ci sono Galatasaray e Brighton . Quest'ultima è la pista preferita dal giocatore.

MN - Milan, due giorni di riposo: da mercoledì si preparerà la gara con il Bologna Milan News

Tutte le partite di campionato dei campioni d'Italia, ma anche gli incroci con la Champions, la Supercoppa italiana e la Coppa Italia ...Il campionato incombe e il mercato fin qui ha lasciato molte lacune nella rosa: come un anno fa, al tecnico il compito di compiere una rivoluzione in fretta.