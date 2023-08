Bologna Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Bruno Filetti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Di seguito la nota didelper ladi. “Apprendo con dispiacere delladi, protagonista dell’economia cittadina degli ultimi decenni. Esperto di mercati e in particolare del settore alimentare, tra i tanti incarichi che ha ricoperto nel corso degli anni, è stato presidente della Borsa Merci della Camera di Commercio, nonché successore di Giorgio Guazzaloca alla guida di Ascom e presidente della Camera di Commercio dal 2008 al 2013. Grazie alla sua passione e lungimiranza ha creduto da subito nel potenziale turistico della nostra città e nell’importanza di questo settore per lo sviluppo economico del territorio. Insieme a lui ho avuto l’onore di ...

Le occupazioni nelle scuole e nelle università asono organizzate meglio'. Gli omaggi Il ... Ieri sono arrivati tanti messaggi dianche da personalità politiche lontane da Michela ...Numerosi sono stati i messaggi didelle persone, celebri e non, diffusi oggi. Così la ... Giunta dauna studentessa ha criticato l'organizzazione: 'Mancano le forze dell'ordine, la ......istruzioni precise su cosa fare dopo la sua morte in una lettera affidata all'avvocata di... In queste ore, sono numerosi i messaggi diper la scrittrice scomparsa. Oltre al marito, la ...

Il cordoglio dell'Arcivescovo e della Chiesa di Bologna Chiesa di Bologna

Oggi, 12 agosto, sono stati celebrati a Roma, nella Chiesa degli Artisti, i funerali della scrittrice e attivista sarda Michela Murgia, scomparsa il 10 agosto dopo aver lottato, pubblicamente, contro ..."Apprendiamo con stupore - si legge nella nota di Nino Sanfilippo, Claudio Petrozzelli e Alberico Mitrione - le parole scritte sui canali social da Ettore De Conciliis, capo segreteria del sottosegre ...