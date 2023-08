Blocchi climatici permanenti? Cosa ha detto davvero Nicole Schwab

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Circolano alcune condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) dove si attribuisce a, figlia del noto Klausdel World Economic Forum (WEF), la previsione di «», “facendo tesoro” di quanto accaduto durante la pandemia, che secondosarebbe stata una «straordinaria opportunità». Vediamo perché questa narrazione è priva di fondamento. Per chi ha fretta: Secondo la narrazione la figlia diparlerebbe disecondo il modello della pandemia di Covid-19. Non risultano fonti in cui verrebbe dimostrata tale previsione da parte di. Il cambiamento climatico resta ...