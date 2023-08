Blitz prima di Ferragosto | sorpresa-Meloni | perché rinuncia alla vacanza in famiglia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Giorgiasi è recata per qualche ora in Albania. Una visita a, quella della presidente del Consiglio, che ha raggiunto Valona con un traghetto di linea per incontrarsi con Edi Rama, primo ministro albanese. Lapotrebbe rientrare già domani nella masseria pugliese in cui sta trascorrendo qualche giorno diinsiemesuaperò ha deciso di accettare l'invito di Rama, che l'ha ricevuta nella sua villa nei pressi di Valona. Si tratta di una visita informale ma probabilmente non casuale: qualche giorno fa si era acceso un dibattito sul boom turistico dell'Albania, con il premier che aveva sottolineato la forte presenza degli italiani e aveva parlato di “controesodo”, dopo che gli albanesi avevano “invaso” la nostra penisola ...

Il ragazzo ha immediatamente abbandonato la sua postazione e,che qualcuno potesse appropriarsi del reperto, ha raccolto con enorme cautela il collo d'anfora, mettendolo in sicurezza e ...Lascelta per sostituire il fuggiasco Mancini non è in discussione: ormai suo è l'azzurro di Napoli anche nel finto anno sabbatico post scudetto, ma Spalletti lo indosserebbe a meraviglia anche con ...... potrebbe trattarsi comunque dei figli di alcune delle cagne già liberate nel corso del primo... dichiara il primo cittadino di Riposto Davide Vasta, inlinea fin dal primo giorno per ...

Giorgia Meloni, "blitz" prima di Ferragosto: perché rinuncia alla vacanza in famiglia Liberoquotidiano.it

Sanzioni per oltre 4.000 euro a carico di 23 esercenti per abbandono di rifiuti su strada, errato conferimento e violazioni in tema di regolamento comunale: è quanto emerso dai controlli di questo fin ...Operazione della Guardia Costiera che ha "liberato" circa 1500 metri quadrati di suolo demaniale. Sequestrate 520 attrezzatura balneari ...