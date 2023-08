Blitz a sorpresa in Albania | Meloni a Tirana per l' incontro con Edi Rama

Giorgia Meloni si è recata per qualche ora in Albania . Una visita a, quella della presidente del Consiglio, che ha raggiunto Valona con un traghetto di linea per incontrarsi con Edi Rama , primo ministro albanese. La Meloni potrebbe rientrare già domani nella ...Playtech, con giochi come Panther Pays, Buffalo, Stallion Strike e ancora altri. Per quanto ... In questo modo non incorrerai in alcuna, e saprai come comportarti per ottenerlo. ...... che parlando con il Foglio ha criticato ilnon concordato del provvedimento in Cdm. 'Ci può ... Sul salario minimo, Meloni dice di non esseredalla reazione della sinistra all'incontro ...

Giorgia Meloni in Albania, a Tirana blitz a sorpresa da Edi Rama Il Tempo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interrompe le sue vacanze in Puglia per un breve viaggio a sorpresa, destinazione Valona. La premier ...Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sul futuro di Renato Sanches e i possibili nuovi sviluppi. La posizione dei giallorossi è chiara; tuttavia da registrare un inserimento a sorpresa.