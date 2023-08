Blasphemous 2 | svelata la lista trofei completa!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 agosto 2023) Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, lacompleta di2, sequel dell’apprezzatissimo primo capitolo del 2019 targato The Game Kitchen e Team 17 Ci siamo lasciati alle spalle uscite del calibro di Diablo IV e Final Fantasy XVI, ma i mesi restanti di questo 2023 molto ricco di novità in termini videoludici non saranno decisamente da meno. Se consideriamo soltanto che a settembre potremo mettere mano a Baldur’s Gate 3, Starfield, Lies of P e Mortal Kombat 1, sentiamo già il nostro portafoglio piangere lacrime amare. Nel frattempo, il prossimo 24 agosto arriverà su PS5, Xbox Series X S, PC e Nintendo Switch2, sequel dell’apprezzatissimo primo capitolo di The Game Kitchen e Team 17 ormai datato 2019, che è riuscito a farsi apprezzare da una vastissima fetta di pubblico ...