Bimbo di tre anni annega nella piscina di casa nel Catanese La nonna era in cucina | indagata per omicidio colposo come atto dovuto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un bambino di treè mortoto dopo essere caduto in una piccoladia Santa Venerina, nel. Il piccolo era in compagnia di un’amichetta mentre lamaterna era a pochi metri in. Quando la donna si è accorta dell’accaduto per il nipote non c’era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti medici del 118 e i carabinieri per le indagini. La Procura di Catania ha disposto l’autopsia e ha indagato ladel bambino perper poter eseguire l’accertamento medico legaleincidente probatorio. L'articolo proviene da Il FQuotidiano.

Un bambino dianni è morto annegato dopo essere caduto in una piccola piscina di casa a Santa Venerina, nel Catanese. Il piccolo era in compagnia di un'amichetta mentre la nonna materna era a pochi metri in ...Un'altra terribile tragedia in piscina che vede coinvolto un bambino dianni morto annegato in una piccola piscina di casa a Santa Venerina, nel Catanese . Il piccolo ... il, suo nipote era ...Un bambino dianni è morto annegato dopo essere caduto in una piccola piscina di casa a Santa Venerina, nel Catanese. Il piccolo era in compagnia di un'amichetta mentre la nonna materna era a pochi metri in ...

Bimbo di tre anni annega nella piscina di casa Agenzia ANSA

Una storia bellissima a margine della partita tra Inter Miami e Charlotte: Leo Messi ha incontrato qualcuno che aveva conosciuto 10 anni fa, ...Terribile disgrazia nel pomeriggio a Santa Venerina. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, il magistrato inquirente ha disposto ...