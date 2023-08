Berrettini-Auger-Aliassime oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

(Di lunedì 14 agosto 2023) Matteose la vedrà contro Felixnel primo turno deldi(Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il romano è reduce dal buon secondo turno ottenuto a Toronto, dove si è arreso con onore nel derby tutto italiano contro il futuro vincitore Jannik Sinner. Partirà favorito contro il canadese, che non vince un match ufficiale addirittura dalla fine del mese di maggio. Il bilancio dei precedenti, inoltre, vedesaldamente in vantaggio per 4-1. L’unico successo dell’avversario, tuttavia, si è materializzato due anni fa proprio a, quando riuscì ad imporsi in due set abbastanza agevoli. Gli ultimi due incontri, invece, ...

Matteodebutta contro il canadese FelixAliassime. Lorenzo Sonego trova invece dall'altra parte della rete il russo Alexander Shevchenko, passato attraverso le qualificazioni. Nella ...Gli italiani oggi in campo a Cincinnati(Ita) vs [12]- Aliassime (Can): ore 17 italiane sul Grandstand SONEGO (Ita) vs [Q] Shevchenko: 3° match dalle 17 sullo Stadium 3 Evans (Gbr) ...Bene anche Tommy Paul mentre scivolano dietro FelixAliassime e Cameron Norrie che perdono ... Capitolo italiani: oltre a Sinner e Musetti restano stabilie Sonego mentre ottiene il ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime, ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA: esordio impegnativo per il romano in Ohio OA Sport

(Adnkronos) – Al via oggi, lunedì 14 agosto, la seconda giornata dell’Atp Masters 100 di Cincinnati 2023, in Ohio. Tre gli italiani in gara nel tabellone principale. Matteo Berrettini debutta contro i ...Oggi, lunedì 14 agosto, si preannuncia una giornata non particolarmente ricca di eventi sportivi, anche se non mancano comunque alcuni appuntamenti da non perdere in avvio di settimana. Archiviato il ...