Berrettini-Auger-Aliassime oggi | ATP Cincinnati 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il primo turno del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 didi tennis proseguirà, lunedì 14 agosto: l’azzurro Matteoaffronterà la testa di serie numero 12, il canadese Felix. Il match sarà il primo di giornata inalle ore 17.00 italiane sul Grandstand. Si tratterà del sesto confronto tra i due, con Matteoche si trova in vantaggio per 4-1 nei precedenti, ma l’unico successo del canadese è arrivato proprio a, negli ottavi del 2021, per 6-4 6-3. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, mentre la diretta ...

Continua a perdere terreno Felix- Aliassime (14°) e come lui Hubert Hurkacz, retrocesso in ... Matteo1147 ( - - ) 39. Lorenzo Sonego 1105 ( - - ) 61. Matteo Arnaldi 855 (+5) 111. ...ITALIANI IN CAMPO OGGI ATP MASTER 1000 CINCINNATIM. "- Aliassime F. 17:00 visibile su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis. e in streaming su NOW e Sky Go ATP MASTER 1000 CINCINNATI ...Guadagnano una posizione anche Musetti e. La vittoria di Sinner a Toronto Sinner ha ... 12) Alex De Minaur - 2595 punti, 13) Tommy Paul - 2345 punti, 14) Felix- Aliassime - 2510 punti,...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, primo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento in O ...Oggi, lunedì 14 agosto, si preannuncia una giornata non particolarmente ricca di eventi sportivi, anche se non mancano comunque alcuni appuntamenti da non perdere in avvio di settimana. Archiviato il ...