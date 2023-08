(Di lunedì 14 agosto 2023) “A più di un mese dalday in programma adal 29 settembre al 1 ottobre, si preannuncia già il “full booked” negli alberghi dalla località turistica salernitana”. Lo afferma Ernesto, responsabile organizzativo dell’evento, per il quale si tratta di “un successo straordinario che dimostra la grande voglia di partecipazione ad un evento unico. Le iniziative programmate si moltiplicano – annuncia– oltre al murales, composto dalle foto che nel tempoha scattato con i fans e la mostra di tutte le opere realizzate e ispirate al Presidente di Forza Italia – aggiunge l’esponente azzurro – ci saranno l’esposizione dell’ artista, Michela Manfredi, con la riproduzione delle prime pagine dedicate a Silvionegli anni e la mostra “Presidente di ...

"Il- commenta lo stesso Tajani - sarà un modo per ricordarlo, ma un ricordo che serve per guardare al futuro". Il futuro di un partito che ambisce, come ricorda sempre il segretario ...Il 29 30 settembre e 1 ottobre a Paestum avremo invece la tre giorni di Forza Italia 'Il', che inizierà in occasione di quello che era il giorno del suo compleanno. Sarà un modo per ..."Il primo è quello dei giovani a Gaeta, poi quello a Paestum con ilil 29 settembre, giorno del suo compleanno, perché Silvio rimane la nostra guida e non dobbiamo mai dimenticare il ...

Berlusconi day a Paestum, Sica: Si va verso il tutto esaurito ... Il Denaro

Due mesi fa la scomparsa del Cav. E si prepara un grande evento per celebrare il 29 settembre ...Il figlio di Berlusconi valuta il possibile ingresso ufficiale in politica. Ma la sorella lo blocca per i timori delle conseguenze sulle aziende. Fi ...