Berlino annuncia una riforma per reprimere lo spionaggio russo

(Di lunedì 14 agosto 2023) . L’annuncio arriva dopo che un impiegato dell’Ufficio federale per le attrezzature, la tecnologia dell’informazione e il supporto in servizio della Bundeswehr a Coblenza è stato arrestato per aver passato informazioni riservate al consolato della Federazione Russa a Bonn e alla sua ambasciata a

... il Fenerbahcedi aver raggiunto un principio di accordo con l'Olympique Marsiglia per l'... 21.30 - L'Unionriallaccia i contatti con l'Inter per Gosens , i nerazzurri sono pronti a ...Nato a, Boateng è cresciuto calcisticamente nell'Hertha con cui ha fatto l'esordio fra i professionisti e con cui ha avuto la sua ultima esperienza in campo. Nella sua carriera si ha l'...Carlos Augusto prenderà il posto di Gosens, che va all'Uniona titolo definitivo per circa ... 2023 15:23 12 Agosto La FiorentinaBeltranDopo il suo arrivo a Roma, con tanto di sciarpa ...

Pedullà annuncia: "Svolta della Fiorentina su Christensen. All ... Labaro Viola

L'evento tanto atteso e temuto si era dunque compiuto: la separazione di Berlino era cosa fatta. Terza parte del racconto di Pierluigi Mennitti. Che qualcosa stesse per accadere era ormai nell’aria. N ...Kevin Prince Boateng, con un video sul suo profilo Instagram, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. L’ex calciatore di Milan, Sassuolo e Barcellona si dedicherà al rap.