Bergamo | escursionista 26enne muore in montagna precipitando per ottanta metri

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita lunedì pomeriggio durante un’escursione nella zona dei Laghi gemelli a Carona, in provincia di, dopo essere precipitato da un’altezza di circa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane e un suo compagno di camminata avrebbero voluto fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi tornare a Carona, ma hanno imboccato il sentiero sbagliato, ritrovandosi più a nord rispetto al percorso normale. In un punto molto impervio, a 1.850di quota, la vittima è precipitata. La persona che era con lui ha chiesto subito aiuto: sul posto è arrivato l’elisoccorso di Milano di Areu (l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza), che dopo la constatazione da parte del medico e le autorizzazioni necessarie ha recuperato il corpo del giovane, sbarcato nella piazzola ...

VAL BREMBANA. La tragedia nel pomeriggio di lunedì 14 agosto nei pressi del Pizzo Becco.Un escursionista di 26 anni ha perso la vita durante una gita in montagna con un’amica a Carona (Bergamo). I due avrebbero sbagliato sentiero, arrivando in una zona impervia. Il ragazzo sarebbe ...