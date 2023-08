(Di lunedì 14 agosto 2023) Ogni giorno ha il suo ritocco, quasi sempre al rialzo. Neidi massimo traffico sulle autostrade (e non solo) continua ad aumentare il prezzo della: oggi, dai dati forniti dal ministero, risulta per il self inun prezzo medio di 2,015 euro al litro. Non un gran aumento rispetto ai 2,014 di venerdì scorso ma la tendenza è sempre al rialzo. Ilself, sempre inè a 1,921 (1,917 venerdì), il Gpl servito è a 0,842 euro (0,841 euro venerdì), il metano è stabile a 1,528 euro. Le zone in cui, in generale, i prezzi sono più alti sono la Puglia (1,969 in media) e stesso prezzo è in provincia di Bolzano. Segue la Calabria (1,967), Liguria (1,964), Basilicata (1,963), Sardegna (1,959), Valle d’Aosta (1,957), Molise (1,950), provincia di Trento (1,946), Sicilia (1,943), ...

Benzina e gasolio, ancora rincari in autostrada nei giorni da “bollino nero”. Petrolio in calo Il Fatto Quotidiano

