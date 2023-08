(Di lunedì 14 agosto 2023) LadiCozzani, è tornata a far parlare di sé per un post su Instagram che avrebbe fatto infuriare i fan.non ha mai apprezzato davveero Stefano De Martino e, dopo le presunte voci di tradimento, non si è fatta sfuggire l'occasione per attaccarlo con qualche frecciatina ben poco velata. Proprio ieri,Cozzani ha pubblicato una foto su Instagram in cui ci sono raffigurate lei, in compagnia di Cecilia,e Debora (fidanzata di Jeremias Rodriguez), con le macsherine e l'iniziale sopra. Molto probabilmente scattate durante il periodo della pandemia. Ma ad aver catturato l'attenzione è stata la caption non poco velata. Andiamo a scoprire che cosa ha scritto.; Il post e la ...

Veronica Cozzani ,diRodriguez , ha condiviso una fotografia in compagnia delle donne di casa, chiamandole 'guerriere'. Lo scatto risale al periodo della pandemia dove tutte le protagoniste indossano una ...... ma Beatrice Valli oltre a fare l'influencer ha trovato anche il tempo di fare laa tempo ... è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, che però non ha nulla a che fare con l'ex di(...... altri invece l'hanno attaccata e si sono detti stanchi delle continue frecciatine tra lei,e De Martino. Anche questa volta alladella showgirl argentina non è sfuggito nulla e si è ...

Belen, mamma Veronica senza filtri: «Noi donne in famiglia siamo guerriere». Ma i fan non la prendono bene ilgazzettino.it

Scopriamo insieme cosa è successo. Stefano De Martino a New York con Santiago, la gag in napoletano è esilarante (ma fa nascere un sospetto) Belen, mamma Veronica senza filtri: «Noi donne in famiglia ...In compagnia del figlio Santiago, Stefano De Martino ha trascorso una vacanza a New York e, come ormai è consueta abitudine per le celebrità e non solo, ha condiviso più ...