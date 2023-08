Belen è stata tradita di nuovo | ecco perché dovrebbe farsene una ragione

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ennesima separazione traRodriguez e Stefano De Martino, ennesimo annuncio di corna subite per l'argentina, che da anni insiste a stare con l'ex ballerino

Una rottura che, secondo alcuni utenti del web, sarebbestudiata a tavolino dal momento che ... Coccia - che si è reso protagonista di un terribile scivolone suRodriguez - avrebbe voluto ...Sbalzata in mare nell'urto, la donna èdilaniata dalle eliche sotto gli occhi increduli del ...grazie a un programma TV dove un certo De Martino racconta la verità sul suo rapporto con. È ...Esattamente come èla signora Cozzani nei confronti di un utente che ha scritto "Ma anche basta" e a cui la madre diha replicato:

Belen è stata tradita (di nuovo): ecco perché dovrebbe farsene una ... ilGiornale.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Belen Rodriguez ha di recente mostrato un costume da bagno che ha conquistato i cuori di tutti. Ecco cosa ha indossato la showgirl.