Beko WUX71486AI | lavatrice da 7 Kg in offerta da Euronics

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 agosto 2023) Continuano le grandi offerte da, stavolta parliamo dellada 7 Kg, piena di funzioni interessanti Larappresenta un’opzione affidabile ed efficiente per le esigenze di lavaggio moderne. Con il suo programma Daily Xpress, puoi lavare un carico completo in soli 28 minuti a 30 °C, consentendoti di avere i tuoi indumenti pronti in meno tempo di quanto impieghi a guardare la tua serie TV preferita. Il programma GentleCare offre la tranquillità di lavare capi delicati in cotone o lana senza preoccuparti dei danni, grazie a un lavaggio dedicato e un algoritmo di rotazione che protegge colori e tessuti. Inoltre, il programma Outdoor / Sport è ideale per chi ama le attività all’aperto, poiché preserva ...