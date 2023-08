(Di lunedì 14 agosto 2023) Mai nella storia olimpica del, nata ad Atlanta nel 1996,è riuscita a conquistare tutti gli slot a disposizione per una nazionale, che sono quattro, due femminili e due maschili. Ci provano quest’anno gli azzurri, a conferma della crescita del movimento delin Italia. Ai Giochi attraverso ilandranno le migliori 15 coppie maschili e femminili che avranno disputato almeno 12 tornei internazionali da qui a metà giugno del 2024. Si chiudesse oggi la corsa alla qualificazione olimpicapotrebbe contare su ben 3 coppie qualificate per i Giochi e la quarta resterebbe fuori per un soffio ma la race è ancora lunga. Da qui alla fine dell’anno mancano ancora 4 tornei Elite 16, 6 tornei Challenge e il Mondiale che distribuirà ...

VASTO - In attesa della sua partecipazione all'ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di, che si terrà a Vasto dal 25 al 27 agosto, la beacher Claudia Scampoli ha voluto fare una sorpresa ai ragazzi e ragazze delle scuole didel territorio. La brava atleta ...Dove vedere le partite in diretta CORDENONS - Domenica 13 agosto si svolge la giornata conclusiva della tappa del Campionato Italiano Assoluto dia Cordenons. Nel tabellone maschile ...Inoltre, in spiaggia potete anche organizzare giochi comeo frisbee. Credits: @kindle.media, La festa in spiaggia la sera è una delle idee più apprezzate per festeggiare i compleanni ...

Beach volley, la situazione dell'Italia nei ranking olimpici: l’Italia può centrare un fantastico poker! OA Sport

Doppio trionfo cinese sulla sabbia di casa di Wenzhou Cangnan e successi di Austria e Lettonia in finale contro le coppie di casa sulla sabbia di Varsavia. Questo in estrema sintesi l'esito dei due Fu ...Primo successo stagionale per due veterani del circuito tricolore, Davide Dal Molin e Paolo Ingrosso che si sono uniti a stagione in corso e oggi, partendo dalle qualificazioni, si sono imposti nel se ...