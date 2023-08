Basket | Nazionale | scelti i 12 azzurri per il mondiale | lasciano raduno Caruso e Woldetensae

Le parole dell'allenatore dellaitaliana diGianmarco Pozzecco al termine dell'amichevole contro Porto Rico, ultima gara in casa per ...... - - > • Domenica 3 settembre, ore 18 al Pala - Carrara di Pistoia: Pistoiavs Trapani ... viste le risultanze relative alle Comunicazioni Ufficiali della LegaDilettanti, comunica ......anche i numeri di maglia scelti dai 12 membri dei Team USA in vista dei Mondiali diche si ... Anthony Edwards ha cambiato numero ai Minnesota Timberwolves, ma non lo avrà inper le ...

Basket. Nazionale A. DatHome Day, Italia-Portorico 98-65. Scelti i ... Giornale L'Ora

A margine dei commenti sulla partita con Team USA, Sergio Scariolo ha parlato nella conferenza stampa anche degli infortuni di Usman Garuba e Sergio Llull, che non hanno preso parte alla gara.Chisura del roster dell’Oxygen Roma Basket con una regina: nella Capitale giocherà The Nigerian Queen, Ezinne Kalu. “Non vedo l’ora di iniziare, ...