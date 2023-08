Basket | Mondiali 2023 | Pozzecco ha scelto i 12 azzurri | Caruso e Woldetensae tagliati

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il Commissario Tecnico dell’ItalGianmarcoha ufficializzato i 12che prenderanno parte alla prossima FIBA World Cupnelle Filippine. Dopo Riccardo Visconti, tagliato dopo la vittoria sulla Cina, anche Guglielmoe Tomassono stati autorizzati a lasciare il raduno a seguito del successo sul Portorico nell’ultimo test in Italia. “Ringrazio, insieme a tutto lo staff, Tomas e Willie per quello che ci hanno dato dal primo giorno di raduno. Sono due ottimi giocatori e due ragazzi fantastici”, aveva detto ieri, ufficializzando di fatto il roster per la rassegna iridata. Oltre a capitan Luigi Datome (ieri premiato in occasione della sua ultima apparizione in Italia con la maglia azzurra), spazio ai playmaker Marco ...

ROMA - Terza uscita preMondiali e terza affermazione la squadra degli Stati Uniti di. Il ... quindi, per la squadra a stelle e strisce in vista dei, in scena dal 25 agosto al 10 ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiI numeri di maglia di Team USA per iDopo aver reso note le convocazioni, sono stati annunciati anche i numeri di ...Il tour di amichevoli della squadra di Pozzecco per preparare inon è ancora concluso. Gli azzurri avranno a disposizione due giorni di riposo prima di ritrovarsi a Roma per un paio di ...

Mondiali Basket, l’Italia supera anche il Portorico nel Datome Day: brilla la stella di Fontecchio Virgilio Sport

Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 Azzurri che prenderanno parte alla prossima FIBA World Cup 2023 nelle Filippine.Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale Italiana di basket maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che andranno in scena tra Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre.