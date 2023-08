Basket | l’Italia prosegue a gonfie vele la preparazione verso il Mondiale Fra pochi giorni si vola in Asia | scelti i 12 del roster definitivo

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’Italsaluta la seconda settimana di testil2023 con una larga vittoria su Porto Rico (98-65), nella serata in cui si celebrava l’ultima gara di Gigi Datome da giocatore sul territorio tricolore in un Pala De Andrè di Ravenna esaurito e colorato di azzurro. Per la rappresentativa del Bel Paese percorso netto finora nelle partite disputate finora in vista del torneo iridato: dopo i due successi della TrentinoCup e del Torneo dell’Acropolis, infatti, Melli e compagni hanno calato la cinquina contro la compagine portoricana. I ragazzi agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco osserveranno duedi riposo, ritrovandosi poi a Roma da dove voleranno ingiovedì 17 Agosto, per iniziare ad adattarsi al fuso orario ed al clima del continente. Sono previste ...