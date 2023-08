Basket | Italia-Brasile e Italia-Nuova Zelanda | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’Italsi appresta a volare a Shenzhen (Cina) per disputare le ultime due amichevoli pre-Mondiale 2023. Nella città cinese gli Azzurri affronteranno domenica 20 Agosto alle 9:00 – orana – il, sfidando poi lunedì 21 Agosto alle 11:30 lanell’ambito della Solidarity Cup in cui giocheranno anche la Cina e la Serbia (già affrontate da Melli e compagni rispettivamente nella Trentino Cup e nel Torneo dell’Acropolis). I ragazzi agli ordini del CT Pozzecco si apprestano così ad iniziare ad ambientarsi al fusoo ed al clima asiatico, in quanto al termine delle due partite controci si sposterà a Manila (Filippine) dove la Nazionale del Bel paese disputerà la prima ...

Il "Barba italiano" ha annunciato il suo ritiro con il Mondiale che sarà la sua ultima competizione e a Ravenna arriva anche la sua ultima gara in Italia prima di volare con la nazionale

Il modo migliore per omaggiare Gigi Datome, all'ultima uscita in Italia con la Maglia della Nazionale: dominare Portorico (98-65) e ottenere il quinto successo consecutivo nel percorso di preparazione. Nazionale A DatHome Day, Italia-Portorico 98-65 (Fontecchio e Procida 16 punti) Scelti i 12 per il Mondiale: Woldetensae e Caruso lasciano il raduno