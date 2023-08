Basket | i convocati dell’Italia per i Mondiali | svelati gli ultimi tagli | 12 azzurri per l’avventura in Asia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale Italiana dimaschile, ha diramato le convocazioni per i, che andranno in scena tra Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre. Al termine dell’amichevole vinta ieri sera contro Porto Rico, sono stati resi noti i nomi dei 12che cercheranno di essere protagonisti durante la rassegna iridata. Glidue giocatoriati sono Willy Caruso e Tomas Woldetensae, mentre è stato confermato Momo Diouf, che anche nel match del Pala De Andrè è parso in ottimo spolvero. L’Italia sarà guidata dal veterano Luigi Datome, dai playmaker Marco Spissu, Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo; dalle ali Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci e Achille Polonara. In rosa anche le guardie Stefano Tonut e Gabriele Procida, i centri ...

La diretta testuale live di Italia - Grecia , partita del Torneo Acropolis 2023 dimaschile . Gli uomini del Ct Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria all'esordio per 89 - 88 ...

