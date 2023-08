Basket | Harden attacca Morey | “E’ bugiardo | non giocherò mai più nella squadra da lui gestita”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Arriva dall’account Twitter dell’insider Nba Shams Charania, un video che mette fine a ogni dubbio sulla rottura trae i Philadelphia 76ers. Il giocatore è impegnato in un tour promozionale in Cina per uno dei suoi sponsor, hato personalmente, quello che fino a qualche anno fa era stato un suo grande alleato, il general manager dellaDaryl. “è une non farò mai più parte di unada lui. Lo ripeto: Darylè une non farò mai più parte di unada lui“, dicenel video pubblicato online. SportFace.

Lo ripeto: Daryl Morey è un bugiardo e non farò mai più parte di una squadra da lui gestita', dicenel video pubblicato online.Secondo l'insider NBA, Adrien Wojnarowski, Philadelphia ha preso la sua decisione : ha chiuso i discorsi riguardanti le possibili trade per Jamese vuole convocarlo per il training camp per l'...Anche NBA è tempo di mercato e di colpi capaci di far girare la testa. Chi potrebbe smuovere il mercato americano delè il nome di Jamesche sarebbe definitivamente lontano dai Sixers. Il ' Barba ', infatti, starebbe trattando con i L. A. Clippers con la trattativa che sarebbe in buono stato. L'unico ...

Basket NBA, Harden in rottura totale con Philadelphia: "Morey è un bugiardo" Virgilio Sport

Philadelphia, 14 ago. - (Adnkronos) - Che tra Harden e i Philadelphia 76ers la rottura fosse definitiva era già chiaro, ma ora - dall'account Twitter dell'insider Nba Shams Charania - arriva un video ...Diversi giornalisti americani ritengono che nella richiesta di James Harden di essere ceduto ci sia la replica della stessa strategia commerciale già messa in opera dal giocatore e dal ...